Recuerdan a Junior Guzmán Feliz: se estaría graduando, pero se cumplen dos años de su salvaje homicidio

Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz se estaría graduando en la secundaria en este momento, pero en realidad se cumplen dos años de su macabro homicidio a machetazos en una bodega de El Bronx, el 20 de junio de 2018.

El infortunado quinceañero era alumno de la “Escuela Charter de Salud y Ciencia Dr. Richard Izquierdo”, donde los maestros y estudiantes que lo conocieron en sus años de preparatoria y secundaria no han olvidado a “Junior”, quien fue apuñalado fatalmente por una multitud de pandilleros Trinitarios en lo que la policía llamó “un caso de identidad equivocada”.

Guzmán Feliz fue incluido en un video homenaje preparado esta semana para la clase de 2020. Y también aparecerá en el anuario, anunció uno de los decanos de la escuela, Arn Gay.

“Me siento agradecida por lo que hicieron”, dijo la madre de “Junior”, Leandra Feliz, “porque lo recordaron”.

Su ex decano y entrenador de baloncesto, conocido como “Mr. G”, envió un mensaje a su memoria, a través de Pix11:

“Junior, me gustaría que estuvieras presente para recibir tu diploma como el resto de tus compañeros de clase. Realmente te extrañamos, pero nunca te olvidamos. Espero que estés orgulloso de cómo planeo llevar tu nombre a través del deporte. Aunque nunca ganaste contra mí, siempre serás un campeón del cambio en mi corazón. Te quiero”.

La persecución y el salvaje asesinato de Guzmán Feliz hace exactamente dos años llegó a los titulares internacionales, porque los últimos minutos de la vida del adolescente fueron capturados en múltiples cámaras de vigilancia con detalles desgarradores.

El entonces comisionado de NYPD James O’Neill, acostumbrado a lidiar con el crimen, afirmó que el video de ese homicidio “probablemente sea una de las peores cosas que haya visto” en su vida.

Cinco jóvenes fueron condenados en octubre de 2019; otros pandilleros más esperan juicio por su presunta participación en el ataque.

Bronx high school pays tribute to 'Junior' Guzman Feliz, teen killed in bodega murder, who would have graduated this week https://t.co/fHafMHomNr #JusticeForJunior #2Years #Classof2020

— Mary Murphy (@MurphyPIX) June 19, 2020