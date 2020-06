Aracely Arámbula presume sus “boobies” con tremendo escotazo en vestido dorado

La mexicana Aracely Arámbula mostró su "pechonalidad" con abertura hasta la cintura

La espectacular actriz Aracely Arámbula dejó a más de uno botando la baba al publicar una foto con un corsé que dejaba a la vista su espectacular busto. Los brillantes de la prenda le hacían resaltar la belleza y la sensualidad. La abertura le atravasaba el cuerpo en diagonal y lo dejaba ver casi hasta la cintura.

No hay duda que, a sus 45 años, no sólo sigue estupenda sino que está hasta más hermosa que hace unos años. No en vano enloquece las redes cada vez que hace una publicación denotando su belleza y carisma. Más ahora que todo parece indicar que se encuentra soltera de nuevo, pues Arturo Carmona dijo que estaba osbtinado que le preguntaran todo el tiempo por la mexicana. Pero, ciertamente Aracely no se ha manifestado al respecto.

Mientras tanto, Aracely sigue promocionando La Doña 2 en otros países lejos de Latinoamérica, pues tras el éxito obtenido por estos lares, la novela logró venderse en continentes como África. Esto proyecta de una manera diferente y mucho más exitosa a la exuberante Aracely Arámbula, de la cual dejaremos más imágenes aquí abajo para que la disfruten.