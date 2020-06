Luego de ser acusado de promover la misoginia, Horacio Villalobos se disculpa

El conductor aseguró que únicamente expresó lo que piensa, pero a veces la gente resulta ofendida

Horacio Villalobos, quien fue linchado en redes sociales tras acusaciones de promover la misoginia y el maltrato verbal a las mujeres, pidió perdón.

“Siempre diré lo que pienso, pero a veces, cuando uno dice lo que piensa, la gente resulta ofendida. Les ofrezco una disculpa de corazón“, afirmó en entrevista.

Amandititita, Claudia Lizaldi, Polo Morin y Ana de la Reguera han señalado al comunicador por sus comentarios.

La cantante, conocida como “Reina de la Anarcocumbia”, denunció en Twitter que Villalobos hizo constantes mofas de ella y que de india no la bajaba en el programa ‘Desde Gayola’ (2002-2013).

“Es muy difícil (dar una crítica) porque la gente tiene la piel muy delgada. Hay que decir las cosas con mucho tacto y aun así se ofenden. El caso de Amandititita fue un video que se hizo hace más de 10 años y era una crítica hacia el periodismo de espectáculos, no hacia ella, tanto que al final del sketch ella termina humillándolos y mandándolos a la fregada por abusivos”, recordó.

“Fue una crítica de cómo manipulan ciertas revistas de espectáculos a los artistas para hacerlos que den la nota. Yo entiendo que sus canciones son crítica social, lo entiendo perfectamente, lo que pasa es que no sé qué ocurrió que ella fue la que detonó todo esto“, sostuvo Villalobos.

Tras las declaraciones de Amandititita, Morín, denunció que hubo varias semanas en las que recibió burlas hacia su persona y su ex relación.

Además, señaló a Villalobos por hacer comentarios homofóbicos en su programa de radio ‘Dispara Margot, Dispara’.

Por su parte, De la Reguera escribió en sus redes que el conductor promueve y normaliza la misoginia, así como el maltrato verbal a la mujer.

“Lo que es muy curioso es que utilizan palabras que tienen otro sentido. Es decir, yo, respecto a la serie de Ana de la Reguera (Ana) dije que ella ya se veía mayor y que la serie no me gustaba. Vi una escena donde ella se masturbaba y me parecía patética. Eso no es misoginia ni nada, es una crítica a una serie de televisión y se está sumando gente que tiene algo conmigo por alguna crítica que yo haya hecho en su momento, pero es una crítica, no tiene nada que ver con esto que están diciendo”, aseguró.

Que lo calificaran de transfóbico también le pareció ridículo a Villalobos.

“¿Transfóbico de qué? Si yo fui el primero que metió a trabajar a trans en la televisión. Por un problema laboral que yo tuve con una persona trans no significa que yo sea transfóbico”, sentenció.

Opinó que actualmente es más difícil hacer comedia y que el género se está adaptando a la transformación social en la que se vive.

“El humor también ha cambiado debido a esta corrección política, pero mi intención nunca fue ofender a nadie, es una manera de expresarme, a veces es demasiado apabullante, pero no es a título personal, es una crítica a un trabajo”, dijo.

“Si yo los ofendí, les ofrezco una disculpa de todo corazón, mi intención no era dañar a nadie ni mucho menos, era sólo dar mi opinión” expresó el conductor y actor.