Mercedes-Benz crea el eCitaro G, el primer autobús eléctrico con baterías sólidas

La movilidad eléctrica continúa siendo uno de los temas con mayor relevancia en el sector automotriz, sin embargo, las marcas no sólo apuestan por autos compactos o familiares, sino también por vehículos para el sector del transporte, como los autobuses de pasajeros.

Mercedes-Benz ha lanzado el nuevo eCitaro G, un autobús articulado 100% eléctrico que mide 18 metros de largo, tiene capacidad para transportar 146 pasajeros y que promete convertirse en pionero de su categoría, pues esta versión articulada cuenta con baterías en estado sólido, las cuales ofrecen mayor autonomía y durabilidad.

El lanzamiento ya comienza a convertirse en un caso de éxito, pues la firma de la estrella, ya ha recibido 60 pedidos procedentes de seis ciudades diferentes, cuyas primeras unidades se entregarán a diversos operadores de transporte de pasajeros este mismo año.

Cabe señalar que el eCitaro ya circulaba por las calles de Europa, pero en su versión anterior de 10 metros de largo sin articular. Con el lanzamiento de la versión G, Mercedes-Benz se anota una estrella más no sólo por el tamaño del vehículo que permite albergar a más pasajeros, sino por la integración de tecnología que lo hace realmente interesante.

