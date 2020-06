No se dan por vencidos: Alex Rodríguez y Jennifer López invitan al magnate Mike Repole para comprar a los Mets de Nueva York

A unos días de que había trascendido de que tanto el expelotero Alex Rodríguez, como la actriz y cantante Jennifer López habían desistido de su intento por buscar a un inversionista mayoritario para hacer una ofrecimiento que les permitiera comprar a los Mets de Nueva York, la que es quizá la pareja más famosa del momento, ha invitado a un nuevo potencial accionista que se sume a la puja por el equipo de Queens.

En esta ocasión se trata del multimillonario Mike Repole, ferviente seguidor de los Metropolitanos y un empresario en el ramo de las bebidas energéticas así como propietario de caballos de carrera, entre los que destaca el ejemplar Nyquist, que ganó el Derby de Kentucky en 2016.

BREAKING: The A-Rod/J-Lo bid to buy the Mets is VERY REAL.

Sources say lifelong Mets fan, Queens native and billionaire Mike Repole, of BodyArmor & Vitaminwater fame + successful horse owner, has joined the group as a general partner.

A dream ownership team for any Mets fan. pic.twitter.com/Ad3BgiHpk6

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 22, 2020