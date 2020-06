California ha sumado el 35% de todos sus casos de coronavirus en solo dos semanas

El gobernador de California, Gavin Newsom, realizó una rueda de prensa el lunes en la que informó datos generales del estado en torno a la pandemia del coronavirus en el estado resaltando un importante aumento en el número de nuevos casos y hospitalizaciones.

Según el gobernador solo en las dos últimas semanas se han registrado más del 35% de todos los casos confirmados en el estado desde que comenzó la pandemia en marzo pasado.

En 14 días California ha reportado 46.735 nuevos casos de coronavirus, lo que equivale al 35,6% de los 178,054 contabilizados hasta el momento.

California is not out of the first wave of #COVID19 and that is why it's more important than ever for Californians to remain vigilant – wear a face covering, practice physical distancing, wash your hands. #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/UkLor5sid5

