Maripily Rivera relata aterrada el sismo que vivió en México

Mis amores el susto de mi vida acabo de pasar aquí en #mexico🇲🇽 hoy sintiendo un terremoto de 7.7 de nagnitud🤦🏾‍♀️ se sintió muy fuerte 😔 que Dios nos proteja a todos 🙏🏻 pues sinceramente acá se siente muy fuerte 😩Gracias a Dios todo está bien 🙌🏾