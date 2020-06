¡Por un pelo! Ivan Rakitic rescató al Barcelona para que pueda seguir peleando por La Liga

Un solitario gol de Ivan Rakitic en el segundo tiempo dio al Barcelona los tres puntos contra el Athletic Club al ganar 1-0 en el Camp Nou, un resultado que permite a los azulgrana recuperar el liderato provisionalmente a la espera del partido que este miércoles disputará el Real Madrid.

En un encuentro igualado y con poco ritmo, los locales tardaron 71 minutos en abrir la lata con un tanto del croata que, llegando de segunda línea, remató a la red un balón muerto en el interior del área del equipo rojiblanco.

GOAL FOR #FCBARCELONA 🔥🔥 7 minutes after coming on, #IvanRakitic 🔝 gets on the end of a loose ball in the box and powers home his finish to give #Barca the 1️⃣-0️⃣ lead 💥#BarçaAthletic pic.twitter.com/97FQVYHi4g

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 23, 2020