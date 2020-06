Cancelan el Maratón de la Ciudad de Nueva York en noviembre debido al coronavirus

Ya es oficial: el NYC Maratón 2020 queda cancelado debido al coronavirus. Así lo anunció este miércoles el presidente de New York Road Runners (NYRR), Michael Capiraso, organización encargada de preparar el masivo evento deportivo que estaba previsto realizarse el domingo 1 de noviembre.

Y aunque la noticia no causa sorpresa a muchos ya que la posibilidad andaba rondando en el aire, al tratarse de una competencia multitudinaria en el cual participarían más de 50,000 personas provenientes de todo el mundo y por ello sería difícil controlar posibles contagios de coronavirus, sí provoca una gran decepción para la comunidad de corredores de la Gran Manzana, que tenía la esperanza que de aquí a noviembre, la cosas mejoraran lo suficiente para poder realizar la carrera.

“Cancelar el TCS New York City Marathon de este año es increíblemente decepcionante para todos los involucrados, pero fue claramente el curso que teníamos que seguir desde una perspectiva de salud y seguridad”, dijo Capiraso en un comunicado.

Los organizadores indicaron que los inscritos podrán solicitar el reembolso del monto que pagaron o transferir su inscripción para participar en la carrera en los próximos tres años. Puede conseguir más información en la página web: NYRR

La decisión es especialmente triste ya que este año sería el maratón número 50, y NYRR había planeado una serie de eventos especiales para celebrar por todo lo grande el importante aniversario.

“Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo la decisión de New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y corredores”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

UPDATE: 2020 #TCSNYCMarathon, Scheduled for November 1, Is Canceled Due to Coronavirus-Related Health and Safety Concerns >> https://t.co/Z5Av01UjEG pic.twitter.com/KdmzBtubXL

— NYRR Media Relations (@nyrrnews) June 24, 2020