El comentario sobre Barron de famoso comediante que enfureció a Melania Trump

La primera dama Melania Trump reaccionó al comentario del comediante John Henson sobre su hijo Barron.

“(Ojalá) Barron pueda pasar hoy con quien sea su padre”, publicó Henson, colaborador de Food Network, en Twitter el fin de semana, aunque luego borró el mensaje en medio de críticas.

La Primera Dama respondió a la publicación este martes a través de su portavoz.

“Lamentablemente, seguimos viendo comentarios inapropiados e insensibles sobre el hijo (del presidente Donald Trump)”, dijo Stephanie Grisham.

Henson intentó suavizar su comentario afirmando que no hizo la broma a expensas de Barron, sino del presidente Trump.

With respect, I think you dissecting it is the issue. The joke was aimed at Trump and the mere mention of Barron’s name doesn’t mean it’s at his expense.

Although I respect your right to take issue with it.

— John Henson (@John_Henson) June 21, 2020