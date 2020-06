La CIA busca espías…en Netflix

La CIA busca espías. Y para ello, la Agencia Central de Inteligencia ha recurrido por primera en su historia a servicios de streaming Internet para contratar a personal de entre 18 y 35 años.

A través de una campaña en la que se anima a “proteger a la nación”, la institución ha adaptado sus necesidades de reclutamiento colocando anuncios en redes sociales y plataformas de contenido audiovisual como Netflix, debido en parte a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus.

La campaña fue lanzada el lunes a través de diferentes plataformas en línea. “Puedes desempeñar un papel en la protección de tu nación. Comience una carrera en la CIA y haga más por su país de lo que jamás haya soñado”, dice un oficial en un vídeo promocional compartido por la agencia en Twitter.

#MondayMotivation

Have you wondered how you can play a role in protecting our nation?

Get a sneak peek into the Agency and learn more about clandestine careers and other opportunities with the CIA : https://t.co/KKzH2rY9Ry#DiscoverTheCIA pic.twitter.com/HdDAYneR00

— CIA (@CIA) June 22, 2020