AMLO confía convenio con Iberdrola tras polémica con la Comisión Federal de Electricidad

El mandatario anunció que le empresa le envió una carta para revisar las condiciones de operación

MÉXICO – Luego de la polémica desatada por la suspensión de millonaria inversión con la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola tiene la voluntad de continuar invirtiendo en México, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno”, informó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

AMLO indicó que todavía no hay ninguna información oficial al respecto de la suspensión de la planta en Tuxpan, en el oriental estado de Veracruz, y lo atribuyó a una “nota periodística”.

Precisó que la misiva la turnó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

“Pero no hay ninguna notificación en este sentido (sobre la cancelación). Me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos que son públicas habían tomado la decisión de cancelar una inversión, una obra, pero no es eso lo que me expresan”, insistió el mandatario mexicano, desde el municipio de Texcoco, en el Estado de México, donde se encuentra de gira de trabajo.

López Obrador indicó que en la carte, Iberdrola le pedía una entrevista directamente con él, si bien por el momento los directivos de Iberdrola solo se reunirán con miembros de su gabinete.

Se mostró confiado y convencido de que se va a llegar a un consenso.

La polémica con Iberdrola

La suspensión de una futura planta de ciclo combinado de Iberdrola con una inversión de $1,200 millones de dólares ha ilustrado esta semana la incertidumbre sobre la actual política energética mexicana.

La compañía paró la obra, que crearía al menos 2,000 empleos directos, por la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de suministrarle gas natural para su operación, según declaró a la prensa Juan Antonio Aguilar, alcalde de Tuxpan.

Aunque Iberdrola no se ha pronunciado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la CFE se encargaría de continuar, o realizar de cero, un proyecto parecido en el mismo municipio.

Cuestionado sobre este tema, López Obrador se limitó a decir que “Todavía no hay que adelantarnos”, y afirmó que se están “revisando contratos” porque durante el “periodo neoliberal” se benefició a empresas particulares.

Indicó que, se ha llegado “al grado” de que las firmas privadas producen más electricidad que la CFE.

“El plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares. Y en especial, a las españolas”, afirmó.

Según fuentes del sector, Iberdrola tiene una cuota de mercado de cerca del 15 %.

Con una plantilla de 1,300 empleados, Iberdrola México tiene presencia en el país desde hace más de 20 años.

En la actualidad, tiene una capacidad instalada de más de 9,100 megavatios (MW) repartida en 26 centrales -ciclos combinados, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos- ubicadas en 13 estados.

Además, tiene 8 proyectos en construcción.

Con información de Agencias