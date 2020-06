Aumenta la cantidad de pacientes en terapia intensiva por coronavirus en California

El estado de la costa oeste impuso un nuevo récord regional de pruebas de detección de coronavirus ayer al realizar más de 100.000 en un día y reportó una disminución en el número de nuevos casos con respecto al día anterior.

El pasado miércoles se reportaron 7,149 y hoy el gobernador Gavin Newsom, afirmó que confirmaron 5,349 nuevos casos de COVID-19, casi 2,000 casos menos pero para el mandatario aún son más de los que deberían.

Yesterday CA conducted over 100k #COVID19 tests.

Positivity rate:

– 5.1% over 14 days

– 5.6% over 7 days

Yesterday we had a high of 7,149 new cases.

Today, that dropped to 5,349–still higher than it should be.

CA — WEAR A MASK. Wash your hands. Practice physical distancing.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 25, 2020