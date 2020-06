“Los árbitros y el VAR a veces te benefician”: Sergio Ramos habla sobre las decisiones arbitrales

¿El capitán merengue dejó entrever la posibilidad de las ayudas arbitrales?

Tras el parón de tres meses a causa del coronavirus, el Real Madrid y el Barcelona han vuelto a protagonizar la batalla por la cima de la tabla del fútbol español y el Real Madrid ha logrado dos victorias en sus últimos dos encuentros. Sin embargo, para muchos, dichas victorias se han conseguido gracias a ayudar arbitrales y del VAR.

Este miércoles, en entrevista al terminar el partido contra Mallorca, el capitán merengue Sergio Ramos habló sobre el tema y dejó entrever que quizás el equipo blanco sí había sido ayudado por el arbitraje en sus últimos encuentros.

Sergio Ramos reconoce que los árbitros y el VAR están para ayudar al Real Madrid. #@DTVTotal #FutbolTotalEnCasa @DIRECTVSports pic.twitter.com/YHTLRanmlB — Elias Asapchi (@EliasAsapchi) June 24, 2020

“Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también, veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas”, declaró Ramos.

A falta de 7 fechas por jugarse, Barcelona y Real Madrid son los líderes de la competencia con 68 puntos, por lo que se espera un emocionante cierre entre ambos equipos para mantenerse en la posición de honor y coronarse como campeón de España.