Nacho insulta a dueño de una posada por publicar imagen con su pareja Melany

View this post on Instagram

@nacho es nuestro más famoso y admirado cantante, quien ha demostrado una solidaridad al pueblo de Margarita en estos duros momentos de pandemia, por ello merece todo nuestro afecto. Toda persona que ha querido conocer @villaelfaroboutique, ha sido recibido con cariño y mucho respeto, y de ello podrán ver en las escasas fotos que hemos publicado. @nacho pasó unas horas agradables, almorzó sopa de Picua y cuando se retiraba su público que lo admira le solicitó fotos, ajeno a todo conocimiento del mundo de la farándula sucumbí a una foto, como todas las personas que estaban presentes y que anhelaban una foto con @nacho. Lamentamos todo los sucesos posteriores, respetamos la vida privada y el derecho a la intimidad. Solo nos queda una pregunta: porque posaron ? Seguimos admirando @nacho y nuestros mejores deseos en su vida. #qhacerenlaisla #elnacionalweb #vacacionesenfamilia #sunday #villas #villasforrent #luxurylifestyle #rumbavenezolana #venezuela🇻🇪 #chicasfitness #deporteysalud #yogapractice #sea #beach #summer #skysurf #lunademiel #escapate #sunchannel #latinangels #magictime #casadeplaya #meditacion #turismovenezuela #poolparty #casaboutique #travelphoto #traveling #exploraromundo #villaelfaroboutique