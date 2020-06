VIDEO: Sicarios del Mayo Zambada ejecutan a joven y le clavan bandera de Rusia

Supuestamente habría sido ejecutado por órdenes del Ruso, el sicario que provocó el distanciamiento en el Cártel de Sinaloa

En redes sociales circula el momento en que un sujeto fue asesinado al parecer a manos de sicarios que están al servicio de un sujeto identificado como el Ruso, uno de los hombres de mayor confianza del narcotraficante líder del Cártel de Sinaloa (CDS), Ismael “el Mayo” Zambada.

En el breve video aparece un hombre con el rostro cubierto a quien le apuntan con una pistola en la cabeza. El verdugo le dice: “Aquí ya te vas, ya valiste v*rga, aquí somos pura gente de Zambada (…) gente del Ruso, apoyamos aquí al Ruso“, y se corta la grabación, pero a decir de imágenes que circularon también en Internet el cuerpo de esta persona apareció sin vida con una bandera de Rusia clavada en el tórax.

Como te hemos informado, en los últimos meses se han registrado varios ajustes de cuentas dentro del territorio del Cártel de Sinaloa pues bandos de sicarios que apoyan a Ismael “el Mayo” Zambada y otras facciones que son fieles a Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y a Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, se han estado matando entre sí.

Mensaje de Los Chapitos para El Ruso. pic.twitter.com/jfGcDfW1Pw — EL MEXA (@EL_MEXAA) June 22, 2020

La violencia se agravó esto luego que un sicario que rendía cuentas a los Chapitos, identificado como el Nini, reclamó el territorio controlado uno de los hombres de confianza del Mayo Zambada conocido como el Ruso, no sin antes lanzar maldiciones en contra del Mayo, algo que el Ruso, tomó como una grave ofensa que no tenía perdón por lo que pidió que le entregaran al Nini, hecho que no ocurrió y desde ese entonces la supuesta fractura en el Cártel de Sinaloa se ha ido agudizando, según informa el sitio de noticias mexicano Ríodoce.

