Enorme explosión cerca de la principal base militar de Irán sacude a la población por temor nuclear

Una gran explosión en el área de una importante base de desarrollo militar y de armas iraní al este de la capital, Teherán, tornó el horizonte color naranja brillante durante varios segundos la madrugada del viernes, informaron agencias de noticias oficiales.

Un portavoz del Ministerio de Defensa, el general Davoud Abdi, dijo a la televisión estatal que se había producido una explosión de gas en el área general del complejo militar Parchin, una base militar y de desarrollo de armas, pero dijo que no hubo víctimas y que el incendio estaba bajo control.

“Nuestros colegas están presentes en el terreno e investigan el incidente cuidadosamente”, dijo el general Abdi, citado por The New York Times.

El viernes por la mañana, horas después de la explosión, la televisión estatal iraní emitió un reporte desde el sitio. Las imágenes muestran varios tanques carbonizados y estructuras metálicas retorcidas.

Algunos analistas militares cuestionaron si la explosión pudo haber sido un accidente o un sabotaje, dada la importancia del complejo Parchin.

Muchos residentes de Teherán y los suburbios circundantes publicaron cuentas en las redes sociales preguntando si otros habían visto el cielo ponerse repentinamente anaranjado o habían escuchado dos explosiones consecutivas.

“De repente vimos esta escena y todos estábamos aterrorizados”, escribió Hamid Reza, quien publicó un video que grabó desde la cima de una montaña en el norte de Teherán.

Aliado del régimen venezolano, el gobierno de Irán es uno de los grandes enemigos de la política exterior de Donald Trump, especialmente dada su alta capacidad nuclear.

Iranian officials are investigating a sudden bright light and loud booms that occurred east of Tehran, early on Friday morning, official news agencies reported. Neither the cause nor the exact location were immediately clear. https://t.co/GJUnyiiuqK

— New York Times World (@nytimesworld) June 26, 2020