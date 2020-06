Olvídense del Cruz Azul: estas son las “maldiciones” más largas en el mundo del fútbol

El Liverpool acaba de romper una de las “maldiciones” más famosas del mundo del fútbol; luego de 30 años sin poder ganar la liga inglesa, por fin los Reds se coronaron en la ahora conocida Premier League, que nunca habían podido levantar.

Pero la del Liverpool no es, para nada, la racha más larga sin conseguir un campeonato; existen otros equipos que están aún más “malditos” y llevan casi siglos sin coronarse, aquí un recuento de las peores:

Genova (1924)

Luego de dominar la liga italiana en la segunda y tercera década del siglo pasado, el Genova se quedó con su último título hace ya casi 100 años.

Newcastle (1927)

La racha más larga en el campeonato más antiguo, el inglés. Su última conquista del título fue en 1927; habrá muy pocos que lo hayan atestiguado.

Newcastle&Scotland centre-forward Hughie Gallacher, was widely regarded as one of the best strikers of all time despite his diminutive stature- he was 5ft 5.He led Newcastle to the League title in 1927,&his career at the top level 1920-1939, 463 goals in 624 senior aps #nufc pic.twitter.com/w417FY4vzE

— Martin Lorimer (@Oberon_Odonata) March 28, 2019