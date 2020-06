Pareja racista de San Francisco le bloquea el acceso a un edificio a un joven latino acusándolo de criminal

La condena a los ataques racistas contra los latinos y personas de color está más activa que nunca y esta pareja de San Francisco lo ha vivido en carne propia al ser expulsados de la residencia donde vivían y botados de su trabajo.

Una pareja a bordo de una camioneta blanca bloqueó el acceso al edificio donde Michael Barajas vive, un joven latino egresado de la Universidad de California Berkeley, al que sus atacante acusaron de criminal. Los hechos ocurrieron en las residencias SOMA de San Francisco.

The racist yt Karen subspecies then got physically violent and started beating one of the individuals. This screams yt supremacy and enslaver mentality.

Cops did come and get police report. No charges yet. All he got were 1st names – William and Ellie. 2/2 pic.twitter.com/ZeoVM1btUg

