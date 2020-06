Primer autógrafo de Michael Jordan, a los 13 años, está en subasta y esperan más de $50 mil dólares por él

La casa de subastas Goldin Auctions abrió una puja para vender un artículo de colección de Michael Jordan, uno bastante inusual: su primer autógrafo.

A los 13 años de edad, cuando aún era un niño, Michael Jordan plasmó su “firma” sobre una pelota de béisbol, en la cual escribió “Mike Jordan” en tinta azul. Este artículo está en subasta actualmente y se espera que recaude al menos 50 mil dólares.

AUCTION IS OPEN FOR BIDS 💥 Here we have the 1976 #MichaelJordan Signed #BabeRuth League Parkers Food Store Team Signed Baseball ONE OF THE EARLIEST KNOWN #JORDAN SIGNATURES! This #LittleLeague baseball was signed in 1976 by young #MJ himself LOT # 123 https://t.co/fpaIStyX47 pic.twitter.com/gptWpS3gC2

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) June 24, 2020