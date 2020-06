VIDEO: Boxeadores se conectan potentes golpes de uppercut al mismo tiempo en imagen memorable

Luego de varios meses de inactividad obligada por la pandemia, el boxeo está regresando poco a poco, sobre todo con las funciones de la promotora Top Rank que son transmitidas en Estados Unidos por ESPN.

Aún no han aparecido las grandes estrellas del boxeo, pero el jueves en Las Vegas se produjo un momento “estelar”.

Durante el primer round de un combate en peso welter entre Vlad Panin y Benjamin Whitaker, hubo un intercambio simultáneo de golpes muy inusual: ambos púgiles conectaron sendos uppercuts al mismo tiempo para una imagen espectacular.

24 hours later, we’re still wrapping our minds around that crazy double uppercut from last night’s show. 😮 pic.twitter.com/FD0VEBu3jQ

Los dos peleadores aguantaron el golpe, aunque ciertamente fueron sacudidos. Al final, Panin (8-1), nacido en Bielorrusia, obtuvo el triunfo por decisión mayoritaria sobre el estadounidense Whitaker (13-3).

La función que fue encabezada por el contendiente australiano Jason Moloney (21-1), quien venció al mexicano Leonardo Báez (18-2) en peso gallo, luego que el peleador tricolor se retiró tras siete rounds.

Seven rounds of THIS 🤭@JasonMoloney1 went to work on the inside from start to finish and it’s stopped, as the Bantamweight contender earns the TKO victory over Leonardo Baez. #MoloneyBaez pic.twitter.com/6xkYPcT3FE

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 26, 2020