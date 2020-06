Forense confirma tres muertos por consumir desinfectante para manos en Nuevo México

El Departamento de Salud de Nuevo México confirmó ayer que tres personas murieron por envenenamiento con metanol al consumir desinfectante para manos.

Además de los tres fallecidos, una persona quedó permanentemente ciega y otras tres aún se encuentran en estado crítico por la misma causa.

El Departamento también confirmó que los casos estaban relacionados con el alcoholismo. Las autoridades han señalado que las personas con problemas de abuso de sustancias, particularmente dentro de la comunidad de personas sin hogar, usan desinfectantes y otros productos como sustitutos del licor, detalló Associated Press.

Funcionarios del estado dijeron que el primer caso fue reportado el 7 de mayo, mientras que los otros seis fueron conocidos el 29 de ese mismo mes, informó ABC News.

“Si cree que puede haber usado o consumido desinfectante para manos que contiene metanol, busque atención médica”, dijo la secretaria del gabinete del Departamento de Salud del estado, Kathy Kunkel. “Existe un antídoto contra el envenenamiento por metanol; cuanto antes se trate a alguien por envenenamiento por metanol, mayores serán las posibilidades de recuperación”.

Los desinfectantes para manos que contienen metanol pueden provocar intoxicaciones. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recordó recientemente a los consumidores que no ingieran estos desinfectantes.

El metanol es una forma tóxica de alcohol, que puede causar daño renal, ceguera y muerte. Y es más peligroso cuando se ingiere.

A finales de abril se reportaron varios casos de envenenamiento, luego de que el mandatario Donald Trump sugiriera que inyectarse lejía u otros productos de limpieza podría curar el coronavirus.

“Sería interesante comprobar eso… Me parece interesante”, dijo Trump, dirigiéndose a sus asesores de salud y pidiéndoles que investigaran, desatando de inmediato una gran polémica internacional.

