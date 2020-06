Irina Baeva revela cuántas cirugías estéticas se ha realizado y en qué parte de su cuerpo

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas, la estrella de "El Dragón" compartió con sus fans algunos secretos

La tarde de este jueves, Irina Baeva confesó a sus 2.8 millones de seguidores de Instagram algunos secretos, todo gracias a una divertida sesión de preguntas y respuestas.

La actriz de origen ruso decidió pasar una tarde con sus fieles admiradores, quienes finalmente terminaron con algunas especulaciones acerca de su estilizada figura.

“Desde hace mil les debo preguntas y respuestas”, con este mensaje dio inicio a la ola de interrogantes que le hicieron llegar sus admiradores, en donde destacó que, algunas de sus virtudes son que es una persona disciplinada, perseverante y con muchas ganas de aprender, mientras que, entre sus peores defectos se encuentra que es perfeccionista, obsesionada con el orden, además de tener muy poca tolerancia.

En cuanto a su vida amorosa, la actriz de 27 años compartió que sus flores favoritas son las que le regala su novio, Gabriel soto.

Entrando a los temas de su aspecto físico, la villana de las telenovelas reveló, para sorpresa de todos sus fans, que su sonrisa perfecta fue diseñada, y que lleva puestas carillas.

Baeva mostró los cuatro tatuajes que tiene en todo su cuerpo, uno en el antebrazo, otro en la parte alta de la espalda, otro por arriba de la costilla y uno más en la muñeca.

Las confesiones siguieron, por lo que uno de sus fanáticos preguntó si se había realizado alguna cirugía estética y qué parte del cuerpo, a lo que ella respondió que solo una: “Aumento de busto“, compartió.

Pero para mantener el cuerpo de infarto, aseguró que se ejercita de cuatro a cinco veces durante la semana y que no cuenta con un coach, ya que los ejercicios que hace son de rutinas que encuentra en algunas redes sociales como Instagram, Pinterest o YouTube.

Sin duda alguna en este encuentro con sus admiradores habló de todo, hasta de las estrías de su cuerpo, las cuales aseguró no tiene nada de malo y las muestra sin problema porque las ve como algo normal.

Ante los cuestionamientos sobre el por qué no permite los comentarios en su perfil de Instagram, la estrella de “El Dragón” compartió sus motivos:

“No me da miedo que me critiquen, solo que la crítica puede ser constructiva, sirve para mejorar y crecer y es totalmente válida, o puede ser destructiva. Y aprendí que la opinión o critica dada que no venga desde el amor no cuenta. Así de simple“, sentenció.