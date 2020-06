Jennifer López golpea Instagram con una nueva selfie en la que presume de espaldas sus nuevos leggings 

Globos y nubes adornan las curvas traseras de JLo, una mujer de 50 años

Jennifer López no dejará que la moda de los leggings perezcan, al contrario. A través de Instagram la cantante volvió a darle promoción a los hermosos diseños de la marca Niyamasol.

“Back at it and ready for the weekend. ☀️ @NiyamaSol”, escribió la cantante junto a una selfie que está dando de qué hablar, por la figura de la cual goza JLo con 50 años de edad.

Más de tres millones de fans gustaron de esta imagen y es que en ella nadie podría asegurar que la cantante en 10 ó 15 años más estará pasando por la tercera edad, o se convertirá en “adulto mayor”, como se le denomina ahora a todos aquellos hombres y mujeres mayores de 60 años.

Cabe recordar que la última vez que los fans vieron a JLo con un traje de baño fue cuando apareció con una pieza de la marca Guess.