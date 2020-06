Tropezón mortal: el Barcelona volvió a perder puntos y le dejó en bandeja el título al Real Madrid

Ni siquiera la conexión Messi–Suárezbastó para que el Barcelona cumpliera el trámite y derrotara al Celta de Vigo a domicilio. El anfitrión se mostró valiente, resistió la genialidad combinada del argentino y el uruguayo y al final sacó un punto de oro en su lucha por la permanencia en Primera División.

El marcador lo abrió Suárez con una vistosa jugada al estilo basquetbol entre Leo y su mejor amigo.

GOAL BARCELONA! 🔥🔥🔥 #Messi crosses it and #LuisSuárez heads it in with an interesting free-kick tactic 🤩⚽️💥 #CeltaBarça pic.twitter.com/AuDFzdPWNq

Al inicio de la segunda mitad, el Celta presionó a más no poder y su esfuerzo se vio recompensado al minuto 50 con este remate certero de Smolov que dejó sin oportunidad a Mark Andre Ser Stegen.

Celta ties it up 💥💥💥 #Smolov puts it in the back of the net after a great #OkayYokuşlu pass 🤩

1️⃣-1️⃣#CeltaBarça pic.twitter.com/PNxUMRuILx

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 27, 2020