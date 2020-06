Jacky Bracamontes presume cambio de look y comparte paso a paso su transformación

La actriz reveló su secreto para lucir una melena completamente rubia

Si de moda y belleza hablamos, Jacky Bracamontes sigue marcando tendencia, tal como lo hizo hace unos días al compartir paso a paso su proceso de transformación, en el que dejó atrás su cabellera castaña para llegar a una melena completamente rubia.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió la fotografía de su cambio de look, en donde, junto a su estilista profesional, Gabriel Samra, logró sorprender a sus seguidores, quienes calificaron la instantánea con más de 100 mil corazones rojos y cientos de halagadores comentarios, en los que resaltaron lo bella que luce con este nuevo color de pelo.

“Hermosa cómo siempre la mujer más hermosa del mundo“, “Woow que guapa“, “Bellísima Jacky eres un ángel hermoso“, “Divina“, “Perfecta“, “Que bello te queda ese color“, son algunos mensajes que recibió la estrella de 40 años.

Aunque en la imagen que compartió la ex reina de belleza únicamente se ve el resultado final, por medio de un video publicado en el canal de Youtube del estilista narraron todo el proceso por el que pasó para llegar a una imagen completamente nueva y divertida.

“Todo lo que me haces tú me encanta y estoy güera güera güera. Ya vieron todo el proceso y lo que más me gusta de Gabriel es que siempre cuida mi pelo, me deja divina, me encanta los juegos que hace con mi pelo cada vez que vengo con él, pero yo me voy tranquila porque sé que mi pelo va a estar bien“, se escucha decir a la conductora del programa “Netas divinas”.