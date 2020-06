Sylvia Sáenz, la villana de “Betty en NY”, presume su figura en bikini junto a un esqueleto

View this post on Instagram

**Parte 2** De esta bonita cuarentena he aprendido que: *El amarillo es mi color favorito y me pone de muy buen humor. *Mi relación con Amazon ya se está volviendo un poco tóxica, es como ese novio que te trae pendej@ y crees que te quiere mucho pero solo te usa en los momentos difíciles pa sacarte lana. *Mi nueva mejor relación es con #54D. *Si haces un chingo de ejercicio mientras un ex futbolista ultra simpático y chingon te grita: A) quemas todo lo que te tragaste en los primeros y peores días de la cuarentena B) el día se te pasa infinitamente más rápido y duermes mejor C) no te sientes tan mal cada vez que ves un meme de Bárbara De Regil cayéndose de buena. *Memelas de Orizaba no te mueras nunca. * Mi capacidad para hacer desmadre en mi casa va en aumento. *Le he bajado a mi alcoholismo, pero no hay que confiarse, un día a la vez y harta serenidad. *No entiendo por que no me hice vegetariana desde la primera vez que vi “Babe el Puerquito Valiente” (está en HBO) *No hay que poner el celular en la estufa eléctrica. *Mi bipolaridad me permite reinventarme todos los días. *Ser pesimista no está tan mal por que si las cosas salen tantito mejor de lo pensabas ya te basta. *Ni tan bruta como Alatorre, ni tan loca como la Pau. *Si no tienes gracia, ahórrate los Tik Toks. *1 de cada 10,000 Lives valen la pena. *Es buen momento para reconectar con las personas de tu pasado, a menos que tengas un ex absolutamente chiflado al que tengas que terminar bloqueando (Me contó por Zoom una prima que así le pasó a la hija de la amiga de su vecina) *No utilizar apps de citas ni aunque la soledad se ponga cabrona. *Lo que no me he comido yo, se lo ha comido mi perro y ya se le está notando. *Cleotilde (la vocecita) anda controladita, se me hace que ya se aburrió de solo tenerme a mi pa hacerla de pedo. Hasta aquí este reporte, luego le seguimos que también he aprendido que: *Siempre hay que dejar para mañana lo que ibas a hacer hoy o mañana vas a estar aburridisimo. #DiaSigoSinPinchesContarlos