Barack Obama celebra los 100 años de las ‘Negro Leagues’, primeras ligas de béisbol que abrieron las puertas a los afroamericanos

Este lunes 29 de junio, se cumplieron 100 años de la creación de las Negro Leagues, las primeras ligas de béisbol que abrieron las puertas a los jugadores afroamericanos, quienes por su color no eran contratados por equipos de la MLB.

Varias celebridades tomaron sus redes para festejar el centenario de estas ligas, entre ellas Barack Obama, quien mandó un agradecimiento especial a los legendarios peloteros Satchel Paige y Toni Stone, quien fue la primera mujer afroamericana en jugar béisbol a nivel profesional..

Today I’m tipping my hat to all the giants in the Negro Leagues, from Satchel Paige to Toni Stone and so many others. Their brave example, first set 100 years ago, changed America’s pastime for the better––opening it up for new generations of players and fans alike. pic.twitter.com/05jWocKs17

— Barack Obama (@BarackObama) June 29, 2020