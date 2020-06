El trikini amarillo de Carolina Sandoval desató todo tipo de reacciones

"Me vine a mostrarlo todo y a broncearme hasta el apellido" dijo Carolina Sandoval con un traje de baño que dejó a la vista todo su cuerpo sin pudor alguno

La irreverente conductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, se encuentra pasando unas merecidas vacaciones muy cerquita del mar y ya tiene días presumiendo sus curvas en distintos tipos de trajes de baño. Uno de los más recientes fue un trikini amarillo que dejó parte de su cuerpo a la vista de todos.

La idea de ese Live que hizo “La Venenosa” de Telemundo era promocionar sus marcas de fajas, las cuales dice que lleva hasta la playa, ya que estilizan el cuerpo. Pero la presentadora no hizo un simple comercial. Carolina bailó, meneó su cuerpo y hasta dio vueltas para que la vieran al detalle, cosa que le trajo algunos comentarios negativos de seguidores.

“Estás buscando que te paguen las vacaciones, comprando tus fajas“, “Pero ese movimiento de grasa no me parece tan bonito.. es confuso o es q no estoy acostumbrada”, “No es fácil meterte tu cuerpesito en una faja” y “Ahí quédate por favor y ya no vuelvas al programa la mayoría no te queremos”, fueron algunos de los desagradables comentarios que recibió la presentadora.

Sin embargo, un bueno número de fanáticos la siguieron halagando por su originalidad, carisma y espontaneidad. “Eres espectacular gracias por tu energía que transmites” y “Hermosa en todo, única en su máximo expresión, te admiro un mundo”, entre muchos más.

No hay duda que Carolina Sandoval es una mujer que no teme mostrarse tal cual es. Por el contrario, para muchos ese es “su gancho” y lo que hace que varios en el entretenimiento hispano la adoren. Aquí les dejamos otro divertido video de “La Venenosa” para que rían a montones.