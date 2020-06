¡En video! Raúl de Molina enfrenta a un huracán para defender a los animales

View this post on Instagram

Sigue estos consejos para ayudar a la vida silvestre 👇 ☑️ Usa menos plásticos de un solo uso ☑️ Reduce, reutiliza y recicla el papel, metal y vidrio siempre que sea posible ☑️ Limpia todos los recipientes con vinagre para eliminar los restos de comida y los residuos y hacer que el frasco sea poco atractivo para los animales hambrientos ☑️ Vuelve a colocar las tapas de las botellas y frascos de plástico y vidrio ☑️ Corta los recipientes vacíos de cartón y plástico para que los animales no queden atrapados en ellos ☑️ Deja caer las tapas de latas de aluminio vacías para que no puedan cortar la boca o la garganta de un animal, y tritura las latas planas ☑️ Corta las asas de las bolsas, así como todas las secciones de anillos de plástico de seis paquetes ☑️ Trae tus propias bolsas de lona reutilizables a la tienda de comestibles. Si lo olvidas, elige papel no plástico para ayudar a evitar que se destruyan los hábitats de la vida silvestre