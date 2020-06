VIDEO: Manuel Neuer convirtió el trofeo de la Bundesliga en una pesa para ejercitarse

El portero multicampeón con el Bayern Múnich, Manuel Neuer, sorprendió en redes sociales al publicar un video en el que se ve que una de las herramientas que usa para hacer ejercicio es el “Meisterschale” o “Ensaladera”, el trofeo que es otorgado al campeón de la Bundesliga y que los bávaros acaban de ganar.

Este domingo el arquero subió a sus historias de Instagram un video de 11 segundos de duración en el que se aprecia cómo se ejercita levantando el trofeo una y otra vez como si fuera una pesa.

Estas imágenes causaron furor y dividieron opiniones en redes, ya que para unos fue una puntada divertida que lo hace ver como el deportista que es: todo un campeón; para otros fue una extravagancia completamente innecesaria e, incluso, una falta de respeto.

Our partners @FCBayernEN are no strangers to setting @Bundesliga_EN records and are now aiming to win the German cup, having secured their 30th league title.

Most Clean Sheets: @Manuel_Neuer 🧤

Most Goals Scored: @lewy_official ⚽

Most Assists Made: @esmuellert_ 🎯 pic.twitter.com/TkaeD0XTvt

— Qatar Airways (@qatarairways) June 29, 2020