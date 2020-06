VIDEO: Policía de Detroit atropella a varios manifestantes y algunos salieron “volando”

Una camioneta de la Policía de Detroit atropelló a un grupo de manifestantes, luego de que éstos le impidieron el paso.

El vehículo fue rodeado el domingo por la noche por manifestantes que –afirman– realizaban una marcha pacífica por el caso de George Floyd.

“Si no hay justicia, no hay paz”, decían algunos de los manifestantes, quienes comenzaron a subirse en la patrulla cuyo conductor avanzó lentamente, pero luego aceleró.

El video fue publicado en Twitter por el activista Ethan Ketner, quien afirmó que entre 10 y 12 manifestantes resultaron heridos, incluido él mismo.

Detroit Police Department drove into 10-12 protesters including myself. Multiple people are going to the hospital. #NoJusticeNoPeace #detroitpolice #GeorgeFloyd #BreonnaTayor #PoliceBrutality pic.twitter.com/etj3a6ejzN

— Activist Ethan Ketner (@DJEazyTwist) June 29, 2020