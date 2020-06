VIDEO: Y sin ver a la portería: Jugador de la Bundesliga selló su repóquer disparando mientras volteaba hacia la media cancha

Este fin de semana el Hoffenheim cerró su temporada de la Bundesliga por todo lo alto, goleando al Borussia Dortmund 0-4, pero la nota se la llevó Andrej Kramaric, quien marcó los 4 tantos del equipo, incluyendo uno de antología.

El tanto en cuestión, que anotó desde el manchón penal, le dio la vuelta al mundo, ya que el jugador no miró a la portería al momento de cobrarlo, sino que lo hizo volteando el rostro hacia la media cancha.

Luego de que se decretara la pena máxima, Kramaric se perfiló desde el costado izquierdo, midió su disparo, corrió hacia el balón y al momento de tirar, volteó el rostro.

Andrej Kramaric's outrageous no look penalty vs Dortmund. He later dedicated the goal to Roberto Firmino. 🇧🇷

El balón entró pegado al poste derecho del portero. El autor del gol tuvo que regresar la mirada a la portería para confirmar que el esférico se encontraba en el fondo de la red y que había concretado uno de los cobros de penal más espectaculares de los últimos años.

Por si fuera poco, con este logro el delantero se convirtió en el Jugador de la Semana de la Bundesliga y entró a los libros de historia de su equipo, ya que se convirtió en su primer futbolista en marcar cuatro tantos en un mismo duelo.

🗣️ "I didn't know that it was the first time a player has scored four goals in Hoffenheim's history. It's obviously an unbelievable feeling to make history."

What the players had to say about #BVBTSG ⤵️

🌐 https://t.co/6SjNcduTS6 pic.twitter.com/ry9tsayvRo

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) June 27, 2020