6 cosas que nunca debes usar en un cuarto de hotel: advierte una extrabajadora

Una extrabajadora de la industria hotelera tiene muy claro cuáles los objetos que los huéspedes jamás deberían usar en una habitación de hotel, por muy lujosa que parezca.

Angela Riihiluoma, quien trabajó en tareas de marketing para un hotel que prefirió no mencionar, compartió en TikTok una serie de advertencias que rápidamente se volvieron virales. Según explicó, parte de la información se la había transmitido un hombre con dos décadas de experiencia en la industria.

Esto significa que el tema, al parecer, es un secreto a voces entre quienes laboran dentro del negocio de los hoteles, especialmente cuando tienen acceso a las habitaciones y lo que sucede en ellas.

Aunque tampoco se debe generalizar y afirmar “todos los hoteles son así”, es probable que algunos objetos es mejor descartarlos o al menos pedir que los cambien cuando ya tú estás en la habitación.

De hecho, un estudio publicado en 2025 analizó 37 superficies en 10 habitaciones de hoteles de categoría media en Estados Unidos y encontró diferencias importantes entre las superficies antes y después de la limpieza.

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6 cosas que nunca deberías usar en un cuarto de hotel

1. La cafetera de la habitación

La primera advertencia de Riihiluoma está relacionada con uno de los servicios más habituales de una habitación: la cafetera.

La exempleada afirmó que algunos huéspedes llegan a utilizar estos aparatos para orinar, por lo que recomendó no utilizarlos. “No me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”, sentenció.

Un estudio ambiental publicado en el Journal of Environmental Health incluyó las cafeteras entre las superficies de alto contacto analizadas en habitaciones de hoteles de Estados Unidos. En esa investigación, la cantidad de determinados microorganismos disminuyó después de la limpieza en algunas cafeteras, aunque los resultados variaron según el microorganismo y el método de medición.

Por eso, si el aparato luce sucio o existen dudas sobre su mantenimiento, una alternativa es solicitar café preparado por el establecimiento o utilizar una opción propia.

2. Los vasos del baño

El segundo objeto que Riihiluoma recomendó evitar son los vasos de vidrio colocados en el baño.

Según su relato, el personal de limpieza puede disponer de muy poco tiempo para preparar una habitación antes de la llegada del siguiente huésped y, en algunos casos, los vasos podrían ser limpiados superficialmente en lugar de ser lavados de manera adecuada.

En su video, la mujer afirmó que los empleados “solo les pasan un producto de limpieza” y que “ni siquiera los lavan”.

La recomendación práctica no es asumir que todos los vasos están contaminados, sino comprobar que estén correctamente protegidos o solicitar uno limpio si existe alguna duda.

3. La hielera

La tercera advertencia está dirigida a las pequeñas hieleras que suelen encontrarse en las habitaciones. Riihiluoma aconsejó no utilizarlas cuando no tengan una bolsa o protección plástica en su interior. Según su experiencia, algunos huéspedes las utilizan para vomitar o incluso para orinar.

La recomendación tiene una explicación sencilla: una hielera es un recipiente que puede entrar en contacto con líquidos y residuos, por lo que necesita una limpieza apropiada antes de volver a utilizarse.

Si la hielera presenta manchas, humedad, residuos o no tiene una bolsa protectora cuando normalmente debería utilizarla, lo más prudente es pedir otra o solicitar instrucciones al personal del hotel.

4. La cubierta superior de la cama

Otro elemento que la extrabajadora recomienda retirar es la colcha o cubierta decorativa que se coloca sobre la cama. “Solo tírala al suelo”, aconsejó Riihiluoma a quienes llegan a una habitación.

El motivo de esta recomendación es que las cubiertas decorativas pueden tener un régimen de lavado diferente al de las sábanas y fundas que están en contacto directo con el cuerpo. Además, durante una estadía los huéspedes pueden sentarse sobre ellas, apoyar objetos o incluso colocarlas sobre otras superficies.

Esto no significa que una cubierta de cama esté necesariamente sucia. Sin embargo, para quien quiera reducir el contacto con textiles cuyo ciclo de lavado desconoce, retirarla al llegar es una medida sencilla.

5. Las pantuflas y el piso de la habitación

Riihiluoma también llamó la atención sobre los pisos y recomendó utilizar calcetines, sandalias o pantuflas durante la estadía.

Su argumento fue que los pisos no siempre reciben una limpieza profunda. Incluso dijo que los huéspedes pueden darse cuenta del nivel de suciedad al observar las suelas de las pantuflas.

Un estudio de 2025 encontró que las alfombras de entrada figuraban entre las superficies con mayores concentraciones microbianas dentro del área de tránsito de las habitaciones examinadas.

6. La ducha, especialmente para caminar descalzo

La última advertencia de Riihiluoma está relacionada con el baño. La extrabajadora recomendó llevar sandalias para utilizar la ducha y afirmó que algunos huéspedes realizan allí prácticas de higiene personal poco habituales.

Entre sus declaraciones más llamativas aseguró: “Parece ser que es extremadamente común que la gente haga el número dos en la ducha”.

Investigaciones sobre higiene hotelera han encontrado microorganismos en elementos como pisos de baño, grifos, manijas y duchas, aunque la presencia de microorganismos no significa automáticamente que exista un riesgo de enfermedad para cada huésped.

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