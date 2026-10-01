5 bebidas naturales que protegen tus riñones y 3 que debes evitar

La enfermedad renal es silenciosa, avanza sin dar aviso y, cuando aparecen los síntomas, a veces ya está en una etapa más complicada. Una de las formas de contribuir a frenarla es a través de la alimentación, en especial de cinco bebidas: destaca el agua de cebada, el café moderado, los jugos verdes bajos en oxalatos, el agua con limón y la infusión de flor de Jamaica.

El nefrólogo Nicolas Veller destaca que el daño renal se puede frenar y, en algunos escenarios, incluso revertir o evitar llegar a la diálisis. Una de las herramientas más simples y poderosas que los nefrólogos usan para proteger los riñones está en cuidar lo que tomas todos los días.

Veller destaca que estas bebidas tienen beneficios para la hidratación y la prevención de cálculos, pero no se deben tomar como sustituto de un tratamiento médico.



¿Qué tomar para cuidar tus riñones?

El consumo de agua y cinco bebidas naturales puede ayudar a desinflamar, mejorar la circulación renal, eliminar toxinas y reducir el estrés que sufre el riñón. Se trata de opciones que se pueden preparar en casa:

5. El hibiscus o flor de Jamaica

La Flor de Jamaica tiene una rica actividad antioxidante, que protege contra el estrés oxidativo y enfermedades crónicas. Crédito: Shutterstock

Más allá de la popularidad que ha alcanzado la infusión de flor de Jamaica, es una aliada para ayudar a eliminar el exceso de líquidos y toxinas, pero de forma suave, sin forzar al riñón. Esta planta contiene compuestos que ayudan a desinflamar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación de los riñones, y ayuda a bajar la presión en personas hipertensas.

Veller recuerda que la presión alta es una de las principales causas de daño renal silencioso que lleva a la pérdida de proteínas en la orina y, con el tiempo, a la insuficiencia renal crónica.

¿Cómo se prepara y cuál es la dosis medicinal? Solo tienes que agregar una cucharada de hibisco seco en una taza grande de agua caliente (no hace falta que esté hirviendo), se deja infusionar por 10 minutos, se cuela y listo.

Esta bebida se puede disfrutar caliente o fría durante el día, sin caer en excesos, ya que todo en demasía puede dañar. No se debe usar como reemplazo del agua y, peor aún, no la endulces.

En caso de presión muy baja o una insuficiencia renal muy avanzada, se debe consultar al nefrólogo para evitar interferencias con la medicación que estés tomando.

4. El limón: ¿protege o daña al riñón?

Vaso de agua con limón fresco en la mesa, ideal para consumir en ayunas y estimular la salud renal. Crédito: Shutterstock

Otra bebida natural aliada de la salud renal es el agua con limón, que puede ayudar a prevenir la formación de piedras. Sobre todo porque el limón es rico en citrato y potasio, sustancias que ayudan a que el calcio no se cristalice dentro del riñón.

“Beber agua con limón todos los días dificulta que se formen los cálculos. Además, estimula la eliminación de toxinas y aporta magnesio y vitamina C”, agrega Veller

La forma correcta de consumirlo: de mañana al despertar, un vaso grande de agua (tibia o fría) y el jugo de medio limón exprimido. También se puede tomar otro vaso por la tarde. Por la noche actúa como un poderoso diurético por sus niveles de potasio y magnesio.

3. Jugos verdes (o green juices)

Los jugos verdes sin vegetales con oxalatos son ideales para mantener tus riñones sanos. Crédito: Shutterstock

Sobre los efectos de los jugos verdes en el riñón, el experto advierte que “bien hecha, esta bebida no daña; al contrario, ayuda a desinflamar, mejora la circulación renal y facilita la eliminación de toxinas, combatiendo la formación de cálculos en lugar de propiciarlos”.

Veller comparte secretos medicinales para prepararlos:

La base: apio o pepino, un trozo pequeño de jengibre y una fruta que aporte potasio, citrato y magnesio.

apio o pepino, un trozo pequeño de jengibre y una fruta que aporte potasio, citrato y magnesio. Preparación: agregue uno a dos tallos de apio fresco con sus hojas, un trozo de jengibre de aproximadamente un centímetro y la fruta (kiwi con cáscara bien lavado, un trozo de melón o ananá). Se licúa todo con agua y se toma sin colar para aprovechar la fibra.

El gran error con los oxalatos: algunas verduras son altas en oxalatos (como la espinaca, la acelga y la remolacha), los cuales, en exceso y en personas predispuestas, pueden favorecer los cálculos. Las verduras bajas en oxalato, como el apio, la lechuga o el pepino, son mucho más seguras,según explica el experto.

2. El café

Gracias a la cafeína y al ácido clorogénico, mejora la circulación sanguínea en los riñones y la sensibilidad a la insulina. Crédito: Shutterstock

Veller destaca que el café con cafeína en cantidades moderadas tiene un potente efecto antiinflamatorio y antioxidante. Mejora la función de los vasos sanguíneos y protege la circulación (incluida la del riñón, el cerebro y el corazón) gracias a los polifenoles y antioxidantes naturales.

Una recomendación clave es beberlo sin agregar azúcar, miel, cremas o jarabes. La dosis ideal es de una a tres tazas por día.

1. Agua de cebada

Agua de cebada: la bebida número uno recomendada por especialistas para aumentar el volumen de orina de forma segura y prevenir cálculos. Crédito: Shutterstock

Para Veller, la bebida número uno es el agua con cebada porque ayuda a que el riñón trabaje de forma más eficiente. “El agua de cebada aumenta el volumen de orina de forma suave, ayuda a diluir las sustancias que pueden formar piedras y facilita la eliminación de toxinas sin forzar al órgano. Además, aporta compuestos que reducen la inflamación general del cuerpo, haciendo que el riñón sufra menos a largo plazo”.

Cómo se prepara: Lava bien un puñado pequeño de cebada integral (aproximadamente un cuarto de taza) bajo el agua para eliminar impurezas y parte del almidón. Colócala en una olla con cuatro tazas de agua, deja que hierva y luego baja el fuego durante 20 a 30 minutos para extraer sus beta-glucanos. Cuela la preparación.

La puedes tomar tibia o fría y guardarla en la heladera por uno o dos días (sin endulzar, aunque puedes sumar medio limón exprimido al final).

Las 3 bebidas más peligrosas para tus riñones

El nefrólogo recomienda evitar las siguientes opciones que recargan la función renal:

Agua con sal: parece inofensiva, pero sobrecarga al riñón con sodio, favorece la retención de líquidos y aumenta el riesgo de hipertensión y cálculos.

parece inofensiva, pero sobrecarga al riñón con sodio, favorece la retención de líquidos y aumenta el riesgo de y cálculos. Jugos de frutas filtrados o industriales: aunque parezcan saludables, al procesarlos se concentra la fructosa y se pierde la fibra, lo que dispara la glucosa, inflama el cuerpo y daña los filtros renales .

aunque parezcan saludables, al procesarlos se concentra la fructosa y se pierde la fibra, lo que dispara la glucosa, inflama el cuerpo y daña los . Refrescos (incluso versiones light o cero): no hidratan, aportan químicos, exceso de sodio y fósforo, alteran la microbiota intestinal y elevan el riesgo de enfermedad renal.

La enfermedad renal puede avanzar sin síntomas, Veller destaca la importancia de cuidar los hábitos diarios y atender factores como la hipertensión. Las recomendaciones sobre bebidas deben tomarse con cautela y adaptarse a cada persona, especialmente si tiene enfermedad renal o toma medicamentos.

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