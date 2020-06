En contra de la violencia racial: NBA pintará mensaje especial en las duelas donde se jugará la temporada

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis hace unas semanas, ha generado un gran movimiento en contra de la violencia racial, movimiento que ha sido apoyado desde varias trincheras, incluidas la del mundo del deporte.

El día de ayer, Mercedes-AMG dio a conocer que pintará sus autos de negro en solidaridad al movimiento Black Lives Matter y ahora la NBA anunció que hará algo similar, pues pintará la frase “Black Lives Matter” en las tres duelas donde se jugarán los partidos de la temporada, en el complejo deportivo de Disney World. Así lo dio a conocer ESPN.

Sources: #NBA, union plan to paint 'Black Lives Matter' on courts in Orlando https://t.co/SB37c7i9ay

— ESPN 98.1 / 850 WRUF (@ESPNGainesville) June 30, 2020