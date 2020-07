Gobernador de California suspende temporalmente operaciones bajo techo en 19 condados

El gobernador de California ataca el incremento de casos de coronavirus en el estado con un nuevo enfoque selectivo y ordenó la suspensión temporal de las operaciones bajo techo de cierto sector económico durante al menos tres semanas.

Tras confirmar que los contagios se han incrementado, Gavin Newsom informó medidas inmediatas para 19 condados de California que han estado presentes durante tres días consecutivos en la lista de seguimiento diario de la pandemia.

“La tasa de positividad ha aumentado rápidamente y eso nos ha preocupado” afirmó el gobernador en una rueda de prensa. “Los condados que han estado durante tres días consecutivos en la lista de seguimiento, deben suspender temporalmente las actividades bajo techo”, aseguró.

La medida consiste en la suspensión temporal de servicios bajo techo de restaurantes, museos, cines, zoológicos, bodegas de vino, mesas de cartas y centros de entretenimiento familiar.

“Queremos suspender las operaciones bajo techo en lugares donde el riesgo de contagio es mayor”, aseguró el gobernador. Sin embargo, el mandatario dejó claro que no es una clausura total y que en los casos que sea posible se trasladen las operaciones al aire libre.

