Peloteros afroamericanos piden cambiarle el nombre al trofeo de Jugador Más Valioso de Las Mayores

El integrante del Salón de la Fama y Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 1995, Barry Larkin, se pronunció a favor de que el trofeo al pelotero más destacado de Las Mayores en cada circuito se le debiera retirar el nombre de Kenesaw Mountain Landis, el primer comisionado de las Grandes Ligas, pero con antecedentes racistas.

“¿Por qué (su nombre) está ahí?”, se cuestionó el ex parador en corto de los Reds de Cincinnati. “Siempre he estado enterado de su nombre y de lo que eso significaba para retrasar el proceso en el arribo de los jugadores de color en las Ligas Mayores, de la injusticia racial y la desigualdad que los jugadores afroamericanos tuvieron que pasar“, aseguró Larkin.

“[Kenesaw Mountain Landis'] name should not be represented on a plaque or award of honor, especially at this day and time,” said Barry Larkin, the Black shortstop voted NL MVP in 1995. “If his name was taken off, I would not be opposed to it at all.” ⬇️ https://t.co/4qoSumC0JT

— Post-Gazette Sports (@PGSportsNow) June 30, 2020