Alarma en Nueva York por la proliferación del peligroso opioide de la tienda de la esquina

La venta y posesión de una droga como “efectos similares a los de los opioides” están causando preocupación en materia de salud pública entre las autoridades, que alertan que la gente podría subestimar su potencial adictivo.

“Algunas personas podrían pensar que esta podría ser una forma de tratar el trastorno por consumo de opioides o la adicción a los opioides”, expresó la Dra. Chinazo Cunningham, comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para la Adicción del Estado de Nueva York. “Lo que yo diría es que los datos no respaldan esa afirmación”.

De acuerdo con los especialistas, la 7-hidroximitraginina, o 7-OH para abreviar, es un compuesto potente derivado de la planta kratom que produce efectos parecidos a los de los opioides.

“Puede haber efectos similares a los de los opioides, [pero] también puede haber efectos similares a los de los estimulantes”, indicó Cunningham.

Explicó que los efectos estimulantes pueden incluir taquicardia, aumento de la presión arterial, sudoración, agitación e inquietud.

Asimismo, los efectos parecidos a los de los opioides pueden incluir somnolencia, respiración lenta y disminución de la frecuencia cardíaca.

Si bien los productos con 7-OH están disponibles en gasolineras, tiendas de conveniencia y estancos, Cunningham aseguró que ha sido difícil determinar el alcance del impacto que tendrá.

“No contamos con una buena vigilancia”, afirmó. “Hay muchas sustancias diferentes que aparecen en el mercado, en el suministro de drogas o en las gasolineras, y no necesariamente las analizamos. Por lo tanto, no sabemos con certeza cuántas personas las consumen ni la magnitud del problema”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne hizo una publicación reciente de una imagen que advierte a los padres sobre el colorido empaque de los productos 7-OH, señalando que podrían confundirse con caramelos. La imagen se refiere a la droga como el “opioide de la tienda de la esquina”.

En la Gran Manzana, las personas menores de 21 años tienen prohibido comprar productos de kratom. La ley del Estado exige además que los productos incluyan etiquetas con los ingredientes y advertencias sobre la adicción, Rochester First.

Las autoridades federales han tomado medidas para abordar las preocupaciones alrededor del 7-OH, incluidos los esfuerzos para clasificar ciertos productos bajo la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas, la categoría federal de drogas más restrictiva.

De acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas, las sustancias de la Lista I se clasifican como sustancias con un alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado actualmente en EE.UU., además de carecer de seguridad aceptada para su uso bajo supervisión médica.

En este sentido, los legisladores estatales están presionando para que se impongan restricciones más estrictas.

Por su parte, el asambleísta Phil Steck, que representa al décimo distrito de la Asamblea y preside el Comité de la Asamblea sobre Alcoholismo y Abuso de Drogas, manifestó que los productos con 7-OH deberían retirarse por completo de las tiendas.

Steck presentó, en conjunto con otros legisladores, un proyecto que fue aprobado por la Asamblea del Estado de Nueva York en junio de 2026.

“Es 13 veces más potente que la morfina y causa adicción, además de todas las terribles afecciones físicas asociadas a ella”, declaró Steck.”Y hay que retirarla del mercado, sin más. Ahora mismo, cualquiera puede comprarla”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó información sobre los peligros potenciales asociados con el kratom y los productos concentrados de 7-OH.

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