Trump dice que se parece al “Llanero Solitario” cuando usa mascarilla

El presidente de Estados Unidos Donald Trump está convencido de que es un héroe como los de la televisión.

En diálogo con Fox Business Network, Trump dijo estar a favor del uso de mascarillas pese a que por meses se ha negado a llevar una en público.

“Estoy a favor de las mascarillas, creo que las mascarillas son buenas”, dijo Trump.

El presidente dijo que no ha tenido que usar la mascarilla ya que las personas en contacto con él son sometidas a pruebas de coronavirus. Trump dijo que no tendría problema en usarla si está en una situación estrecha.

“No tengo problema, de hecho me puse una, me gustó como me veía, creo que me parezco al ‘Llanero Solitario’“, dijo Trump.

Trump se suma al líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell, quien dijo que no se debe estigmatizar el uso de las mascarillas o cubrebocas.

En la misma entrevista, Trump expresó que desea enviar un nuevo cheque de estímulo a la población.