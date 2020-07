California revisa si aplicará multas por no usar máscaras faciales contra el COVID-19

California lanzó este jueves una campaña publicitaria alentando el uso de los cubrimientos faciales en público para los cerca de 40 millones de habitantes, antes de que las autoridades se vean forzadas a implementar multas por no cumplir con esta medida, dijo hoy el gobernador Gavin Newsom.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 2, 2020

“Si 40 millones de personas quieren darle la espalda a la sociedad civil y abusar de las reglas, leyes y regulaciones de manera consistente, entonces la sociedad comienza a erosionarse”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa televisada.

“Si no vemos cambios de comportamiento, entonces creemos que las multas serán apropiadas donde hay abusos”, añadió.

El Estado Dorado fue el primero en establecer las medidas de confinamiento y se ha mantenido a la delantera con la imposición de restricciones para prevenir el contagio de COVID-19.

El pasado 18 de junio Newsom impuso el uso obligatorio de cubrimientos faciales para las personas en espacios públicos tratando de detener una escalada de contagios.

REMINDER: CA, you are now REQUIRED to wear a mask in public spaces.

We’re seeing too many people with faces uncovered. Wearing a face covering is critical for keeping people safe and healthy, keeping businesses open and getting people back to work.

Do your part. Wear your mask.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 19, 2020