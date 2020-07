Extienden beneficios de desempleo por 20 semanas en Nueva Jersey

Nueva Jersey extendió por 20 semanas los beneficios a sus desempleados, anunció el miércoles el Departamento de Trabajo del estado.

La tasa de desempleo de Nueva Jersey alcanzó niveles récord durante el brote de COVID-19, con aproximadamente 1.3 millones de trabajadores buscando beneficios.

La extensión entrará en vigencia después de 26 semanas de agotamiento de los beneficios estatales de desempleo, así como de 13 semanas de ayuda federal.

El estado puede extender los beneficios porque alcanzó los puntos de referencia federales, dijo el Departamento de Trabajo.

La extensión de beneficios de 20 semanas se activa durante los “períodos de alto desempleo”, que se definen como lapsos en los que por tres meses la tasa de desocupación alcanza al menos el 8%, entre otros factores. La tasa de desempleo del estado fue de 15.2% en mayo, acotó NBC News.

El Departamento dijo que el costo de los beneficios extendidos se divide en partes iguales entre el fondo fiduciario estatal de desempleo y el gobierno federal.

El gobernador Phil Murphy también informó ayer que hubo alrededor de 400 casos más positivos de COVID-19.

Nueva Jersey bajó del 2do al 3er lugar como el estado con más contagios en el país. Actualmente suma 177,238. Pero sigue siendo el segundo con más muertes: 15,218 al momento, incluyendo 45 la noche del martes.

