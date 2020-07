“Mide 1.50 y es medio autista”: La polémica frase con la que un campeón del mundo con Francia se burla de Leo Messi

Christophe Dugarry trataba de motivar a Griezmann pero ofendió a La Pulga

Desde su llegada al Barcelona, Antoine Griezmann no ha sido el jugador que cautivó a todos con el Atlético de Madrid, ha tenido una baja considerable en su nivel de juego y muchos dicen que se debe a que se siente de alguna manera intimidado por Lionel Messi.

Tras la polémica que se desató en el partido de los culés contra el ‘Atleti’, en el que Antoine entró a la cancha al minuto 90, el campeón mundial con Francia y ex jugador blaugrana Christophe Dugarry, lanzó una polémica declaración.

En su programa de radio RMC Sport, Dugarry intentó motivar a su compatriota comparando a Leo Messi con una persona autista: “¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1.50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es ponerle cojones en algún momento”.

Horas después de la desafortunada declaración y tras cientos de críticas de aficionados, Dugarry tomó sus redes sociales y pidió una disculpa por sus palabras: “En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastornos del autismo, no era mi intención. Pido disculpas a las personas con las que me he encontrado y lo explicaré esta noche a las 6 p.m. en Team Duga”, escribió.

A aucun moment, je n’ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai pu heurter et je l’expliquerai ce soir à 18h dans Team Duga Christophe — Team Duga (@TeamDugaRMC) July 2, 2020

Christophe Dugarry fue delantero de la selección francesa y con ella se coronó campeón en el mundial de Francia 1998, la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos del 2000 y la Copa Confederaciones del 2001. Jugó al lado de grandes cracks franceses como Zinedine Zidane y Bixente Lizarazu.