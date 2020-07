Trabajadores aeroportuarios de Nueva York claman por Ley de Terminales Saludables

Debido a la pandemia de COVID-19 miles han sido despedidos. Más del 20% no tiene seguro médico o la cobertura es insuficiente

NUEVA YORK.- Decenas de trabajadores de los aeropuertos del área de Nueva York -siguiendo las normas de distanciamiento social- reclamaron este jueves que la Legislatura estatal apruebe la Ley de Terminales Saludables (S6266 / A8142), que proporcionaría acceso a seguros de calidad y asequibles.

Los trabajadores esenciales de los aeropuertos, provenientes de las comunidades de color más afectadas por la pandemia de COVID-19, que representan más del 20%, podrían estar sin seguro, y muchos más con seguro insuficiente.

“Perdí a mi esposo y a mi mejor amigo por el coronavirus, después de contraerlo. Como trabajadores esenciales, estamos en primera línea y podemos estar expuestos a todo tipo de enfermedades, ya sea que haya una pandemia o no”, dijo Sumintra Ramkissoon, una agente de seguridad de JFK que actualmente está de licencia. “Aprobar la Ley de Terminales Saludables es importante para mí, no solo porque perdí a mi esposo sino porque la atención médica es un derecho. No deberíamos tener que rogar por una atención médica adecuada”.

Facturas por COVID-19

Con máscaras, vistiendo camisetas moradas, entonando cánticos y sosteniendo carteles, los trabajadores se reunieron al mediodía en el Katch Astoria, en la avenida Newton de Astoria Queens. Ellos denunciaron que han acumulado miles de facturas médicas por estar afectados por COVID-19, uno de los argumentos principales en la exigencia de la aprobación del proyecto de ley de atención médica.

Los senadores estatales Michael Gianaris y Alessandra Biaggi, se hicieron presente en respaldo de los trabajadores miembros del sindicato 32BJ SEIU, muchos de los cuales, han perdido seres queridos por COVID-19.

La Legislatura tiene en agenda la Ley de Terminales Saludables (S6266 / A8142), que proporcionaría acceso a seguros de calidad y asequibles para decenas de miles de trabajadores del aeropuerto, ante lo cual, ambos legisladores, Gianaris del Distrito 12 de Queens y Biaggi del Distrito 34 de El Bronx, instaron a sus colegas en Albany a aprobar la citada ley.

“La Ley de Terminales Saludables garantizará que todos los trabajadores en los aeropuertos de Nueva York tengan acceso a la atención médica de calidad que necesitan y merecen. En medio de la pandemia de COVID-19, más que nunca, necesitamos aprobar esta legislación e insto a mis colegas a que apoyen su aprobación”, dijo Gianaris.

Floyd Adonis, que fue despedido de su trabajo como manejador de equipaje en el aeropuerto JFK, contó que debe más de $ 10,000, después de ser hospitalizado tres veces entre febrero y abril, debido a una afección cardíaca.

“No podía permitirme comprar un medicamento que me recetaron después de mi primera visita, que me llevó al hospital durante 4 días. No deberíamos tener que evitar obtener la atención médica que necesitamos, simplemente porque no podemos pagarla”, reclamó Adonis. “Debido a los miles de dólares que ya le debo a los hospitales, hago todo lo posible para tratar de resistirlo cuando no me siento bien”.

Sin cobertura de salud

De acuerdo con el 32BJ SEIU, algunos trabajadores de los aeropuertos pueden obtener máscaras, guantes y otros equipos de protección personal (EPP) mientras están en el trabajo, pero aún así muchos no tienen la protección más importante de todos: la atención médica.

Según una encuesta voluntaria ejecutada por el sindicato en 2019, hasta el 20% de los trabajadores de aeropuertos podrían no tener seguro. Muchos más tienen seguro insuficiente y luchan con los planes de salud proporcionados por el empleador que tienen primas, copagos y deducibles altos que no se pueden pagar.

La senadora Alessandra Biaggi, comentó que retrasar la aprobación de la Ley de Terminales Saludables a raíz de COVID-19 ha costado demasiadas vidas.

“Nuestros trabajadores esenciales en la primera línea de exposición en los aeropuertos deben tener acceso a la atención médica que necesitan para protegerse a sí mismos, a sus familias y a los viajeros a los que continúan atendiendo durante esta pandemia”, dijo Biaggi.

Agregó la legisladora que al desconocer cuándo llegará una nueva ola del virus a Nueva York, deben aprobar la Ley de Terminales Saludables, para garantizar que los trabajadores esenciales estén armados con los servicios de atención médica que necesitan para hacer su trabajo de manera segura.

El espíritu de la ley

Los trabajadores del servicio de pasajeros, como asistentes de sillas de ruedas, seguridad, limpiadores y representantes del servicio de pasajeros, han estado presionando a los legisladores de Albany para que aprueben la propuesta de Ley de Terminales Saludables (HTA), que es patrocinada por la senadora Alessandra Biaggi y la asambleísta Alicia Hyndman. La HTA exigirá a los empleadores en los aeropuertos de Nueva York que compensen a los trabajadores, incluidos los trabajadores de servicios de pasajeros subcontratados, un complemento de beneficios de $ 4.54 que los trabajadores pueden usar para adquirir un seguro.