Usuarios de Instagram podrán ver dos filas de las “stories”

Instagram está probando una nueva funcionalidad en sus “stories” (historias), la herramienta que permite publicar fotos y videos por un tiempo de 24 horas, en la que sus usuarios podrán ver dos filas de las historias que han sido publicadas más recientemente, y no una en la parte superior como era lo habitual.

Además, esta red social prevé introducir un botón para poder hacer click en “ver todas las historias”.

Instagram está probando este formato de stories (no es broma, lo vi en TechCrunch). En una frase es: “go big or go home”….Hahaha prece beoma. pic.twitter.com/bBuI5aCTbX

— Oscar Yasser Noriega "Akira" (@akirareiko) July 2, 2020