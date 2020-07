El papá y legendario entrenador de Khabib Nurmagomedov muere después de contraer COVID-19

Abdulmanap Nurmagomedov fue clave en el éxito de su hijo en las artes marciales mixtas

Abdulmanap Nurmagomedov, padre y entrenador de Khabib Nurmagomedov, murió después de complicaciones causadas por el coronavirus.

El legendario entrenador de MMA, que entrenó a su propio hijo para obtener el título de UFC, estuvo hospitalizado desde mayo después de sufrir un ataque cardíaco y una neumonía provocada por Covid-19.

Según RT.com, el amigo de la familia y líder de la República Chechena, Ramzan Kadyrov, confirmó que el hombre de 57 años falleció.

Khabib’s father has passed away. This death might mark the end of an era. Khabib might retire because of this. 2020 just keeps getting worse 😳 #RIP pic.twitter.com/aBOTlHWTlW — 👉 𝙈𝙈𝘼 𝙎𝙋𝙊𝙏𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏 👈 (@Spotlight_MMA) July 3, 2020

Abdulmanap enfermó en su natal Daguestán y fue llevado a un hospital militar en Moscú a través de un “vuelo especial”.

Hacia fines de junio se informó que Abdulmanap se había despertado de un coma y estaba “receptivo”.

Pero Khabib advirtió que su padre todavía tenía problemas porque “el virus ha tenido consecuencias para sus riñones y su corazón”. Aunque Abdulmanap había despertado del coma, todavía no podía hablar pero podía reconocer a su hijo.

🗣️ 'Respect your parents and be very close to your parents. They are everything. Your mother, your father. And that's it' 'Everything in your life is going to be good if you listen to your parents. Be very close with them' ❤️https://t.co/olU3CO4sAS — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 3, 2020

El entrenador de Conor McGregor, John Kavanagh, rindió homenaje al padre de Khabib y escribió:

“Lamento mucho lo del fallecimiento de Abdulmanap Nurmagomedov. Un genio de los deportes de combate e inspiración absoluta para tantos luchadores prometedores.”