Encuentran dos cadáveres de jóvenes en el río Hudson. Autoridades de Nueva Jersey piden colaboración

Dos cuerpos por separados fueron sacados el mismo día de las aguas del río Hudson por la policía de Nueva Jersey, según informan este domingo medios locales.

Una mujer de unos 22 años de Nueva York fue el primer cuerpo hallado flotando cerca de la costa de Jersey City el sábado en la mañana y fue declarada muerta en la escena.

Two bodies recovered from the Hudson River near Jersey City on July 4 https://t.co/2pXlArDyFW pic.twitter.com/Wde0q7bHEN

— New York Post (@nypost) July 5, 2020