Lewis Hamilton lleva las protestas contra la violencia racial hasta la Fórmula 1, pero no todos lo apoyan

Los pilotos pusieron la rodilla en el suelo en el regreso de la F1

Este fin de semana, los autos volvieron a la pista con el reinicio de la Fórmula 1, tras el parón obligado a causa del coronavirus, y el actual campeón de la competencia, Lewis Hamilton, aprovechó para levantar la voz contra la violencia racial.

Previo al inicio del Gran Premio de Austria, los veinte pilotos salieron a la pista con playeras negras que tenían escritas las frases “End Racism” y “Black Lives Matter” y guiados por Hamilton, colocaron una rodilla en el suelo, recreando la famosa pose que representa la lucha contra la desigualdad racial.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Sin embargo, hubo seis conductores que no pusieron la rodillas en el suelo: Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Carlo Sainz, Charles Leclerc y Kimi Raikkonen, quienes permanecieron en pie.

De todos ellos, solo Leclerc dio a conocer que no se arrodillará pero sí apoya al movimiento: “Creo que lo que importa son hechos y comportamientos en nuestra vida cotidiana en lugar de gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que estoy menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo”, escribió el francés.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

Después de una carrera trepidante, Valtteri Bottas consiguió el primer lugar con un tiempo de 1:30:55.739. El segundo lugar fue para Charles Leclerc y el tercero para Lando Norris, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la sexta posición.