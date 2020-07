Pitcher de los Dodgers David Price decide no jugar en 2020 y los Red Sox lo agradecen

El lanzador zurdo habría ganado cerca de $12 millones de dólares a pesar del recorte de partidos

Los campos de entrenamientos en las Ligas Mayores han reabierto sus puertas para que los peloteros comiencen sus prácticas con miras a la temporada recortada de 60 partidos en 2020 y conforme los peloteros han reportado a sus equipos, también de a poco se han ido sumando los casos de jugadores que decidieron no participar este año en los diamantes por temor al COVID-19.

En esta ocasión le tocó el turno al pitcher David Price, una de las contrataciones estelares de los Dodgers de Los Ángeles para el 2020, quien dio a conocer durante el fin de semana que se hacía a un lado este año, decisión que los Red Sox de Boston, su anterior equipo, le beneficiará económicamente.

“Después de pensarlo a fondo con mi familia y los Dodgers, he decidido que lo mejor para mi salud y la de mi familia es no jugar esta temporada. Extrañaré a mis compañeros y estaré apoyándolos durante la temporada rumbo a un triunfo en la Serie Mundial”, compartió Price en sus redes sociales. “Lamento no jugar para ustedes esta temporada, pero espero hacerlo el próximo año”, agregó el zurdo de 34 años de edad.

“Los Dodgers respaldan completamente la decisión de David de no jugar en la temporada 2020. Hemos estado en constante comunicación con David y entendemos lo que significa esta decisión para él y su familia”, expresó el equipo en un comunicado.

Con esta decisión, los Red Sox se ven beneficiados económicamente al ahorrarse $5.7 millones de dólares de su sueldo de casi $12 millones contemplado para la temporada 2020 ya con el recorte proporcional de acuerdo al número de partidos.

