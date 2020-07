Policía de Nueva York reporta 2 muertos durante violenta celebración del 4 de julio.

Cerca de 30 personas fueron baleadas durante la noche en la ciudad, 14 de ellas en el norte de Manhattan, según el Departamento de Policía de Nueva York que por ahora no ha detallado el número de disparos, pero confirmó que dos personas habían perdido la vida durante los hechos de violencia ocurridos esta noche.

Un hombre de 20 años recibió un disparo en el pecho a las 12:43 am en East New York, Brooklyn, según las autoridades. El hombre, que recibió un disparo en la avenida Atkins, cerca de la avenida Pitkin, fue trasladado de urgencia al centro médico Brookdale Hospital, pero no pudo ser salvado. Su identidad no fue revelada, informó el New York Post.

Today, Americans celebrate the birth of our nation. Although there is no live @Macys Spectacular over the East River this year — thousands of courageous NYPD cops are protecting New Yorkers.

To them: Thank you for what you do. Hold your head high & know you are truly appreciated. pic.twitter.com/R3OcgXdsTg

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) July 4, 2020